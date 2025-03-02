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Экс-дипломат заявил о передаче от наблюдателей ОБСЕ секретных данных ВСУ

Экс-дипломат заявил о передаче от наблюдателей ОБСЕ секретных данных ВСУ

Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), работавшей в Донбассе, передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретные данные, касающиеся расположения вооруженных формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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