Экс-дипломат заявил о передаче от наблюдателей ОБСЕ секретных данных ВСУ

Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), работавшей в Донбассе, передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретные данные, касающиеся расположения вооруженных формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии