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Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), работавшей в Донбассе, передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретные данные, касающиеся расположения вооруженных формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).