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ЦСКА предложил 15 млн евро за нападающего «Атлетико Минейро»

ЦСКА предложил 15 млн евро за нападающего «Атлетико Минейро»

ЦСКА хочет подписать полузащитника «Атлетико Минейро» Томаса Куэльо.ЦСКА хочет подписать полузащитника «Атлетико Минейро» Томаса Куэльо.

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