В Киеве сожгли 12 автомобилей украинских военных из ненависти к ВСУ

Житель Киева последовательно сжигал автомобили, принадлежащие военнослужащим украинской армии.Киевские силовики поймали жителя украинской столицы, который на протяжении года кошмарил военнослужищих украинской армии, поджигая их личные автомобили.
Житель Киева последовательно сжигал автомобили, принадлежащие военнослужащим украинской армии.Киевские силовики поймали жителя украинской столицы, который на протяжении года кошмарил военнослужищих украинской армии, поджигая их личные автомобили.
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