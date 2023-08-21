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В Киеве сожгли 12 автомобилей украинских военных из ненависти к ВСУ

В Киеве сожгли 12 автомобилей украинских военных из ненависти к ВСУ

Житель Киева последовательно сжигал автомобили, принадлежащие военнослужащим украинской армии.Киевские силовики поймали жителя украинской столицы, который на протяжении года кошмарил военнослужищих украинской армии, поджигая их личные автомобили.

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