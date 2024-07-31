Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве

На покупку квартиры на первичном рынке Москвы придется копить 10,5 года, а на вторичном — 11,3 года. Срок откладывания денег на приобретение жилья в столице подсчитал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет РИА Новости.