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Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве

Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве

На покупку квартиры на первичном рынке Москвы придется копить 10,5 года, а на вторичном — 11,3 года. Срок откладывания денег на приобретение жилья в столице подсчитал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет РИА Новости.

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