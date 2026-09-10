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FiNE NEWS

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Максим Галкин стал крупным инвестором на Кипре, возглавив две компании

Максим Галкин стал крупным инвестором на Кипре, возглавив две компании

Максим Галкин занял посты директора и секретаря в двух кипрских компаниях — Omnitotal Limited и Omnideal Limited, зарегистрированных в феврале 2025 года с разницей в девять дней.

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