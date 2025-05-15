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Вакцина от лжи: фон дер Ляйен ждёт отставка после скандала с прививками

Вакцина от лжи: фон дер Ляйен ждёт отставка после скандала с прививками

Признание судом ЕС главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин компании Pfizer против COVID-19 в 2021-2023 годах ведет к отставке еврочиновницы, заявил в комментарии aif.

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