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Эксперты РБК рассказали о рисках девальвации рубля в 2024 году

Эксперты РБК рассказали о рисках девальвации рубля в 2024 году

РИАМО - 18 фев. Специалисты прогнозируют, что минимум в первом квартале 2024 года курс рубля будет относительно стабильным, поскольку в этот период финансовые власти будут активно использовать все доступные рычаги для стабилизации динамики, сообщает РБК.

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