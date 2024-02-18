Эксперты РБК рассказали о рисках девальвации рубля в 2024 году

РИАМО - 18 фев. Специалисты прогнозируют, что минимум в первом квартале 2024 года курс рубля будет относительно стабильным, поскольку в этот период финансовые власти будут активно использовать все доступные рычаги для стабилизации динамики, сообщает РБК.
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