РИА: в Москве cуд взыскал с Киркорова 25 тысяч рублей за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова плату за коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
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