Daily Storm
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Daily Storm

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Уже в 10 регионах России есть стабильно работающие сервисы для поиска укрытий при атаке БПЛА

Уже в 10 регионах России есть стабильно работающие сервисы для поиска укрытий при атаке БПЛА

Однако и там жители жалуются, что иногда приходится искать место спасения самостоятельноКак минимум в 10 регионах России уже есть стабильно работающие сервисы для поиска укрытий при атаке БПЛА, подсчитал Daily Storm.

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