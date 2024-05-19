Пожар в цехе по производству полиэтилена в Санкт-Петербурге ликвидирован

В Санкт-Петербурге успешно потушен пожар в цехе по производству полиэтилена в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации (МЧС России).