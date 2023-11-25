Пушков: нейросеть подтвердила доводы о подделке снимков лунной миссии NASA

Скриншот видео Вердикт американской нейросети от Google о том, что фотографии лунной миссии NASA являются подделкой, подтверждает некоторые доводы о неподлинности представленных изображений, заявил сенатор Алексей Пушков.
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