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Царьград

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Антициклон принесёт тепло: выходные в России до +28 °С

Антициклон принесёт тепло: выходные в России до +28 °С

В ближайшие дни на западе России ожидается тёплая погода благодаря антициклону. Температура поднимется до +28 °С, прогнозирует синоптик Александр Шувалов.

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