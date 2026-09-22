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Царьград

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Семья врачей переехала в село Аргаяш по программе «Земский доктор»

Семья врачей переехала в село Аргаяш по программе «Земский доктор»

Супруги Алянины после работы в Кургане, Тюмени и Челябинске переехали в село Аргаяш, где Иван занял должность анестезиолога-реаниматолога, а Юлия — акушера-гинеколога районной больницы.

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