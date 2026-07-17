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Моu Новости

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Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками

Телесваха уверена, что астрология и всевозможные прогнозы наносят серьезный вред людям. Роза Сябитова жестко высказалась о популярных астрологах и эзотериках, категорически отвергнув любые слухи о том, что сама пользуется их услугами.

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