Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками

Телесваха уверена, что астрология и всевозможные прогнозы наносят серьезный вред людям. Роза Сябитова жестко высказалась о популярных астрологах и эзотериках, категорически отвергнув любые слухи о том, что сама пользуется их услугами.
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