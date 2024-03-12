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Томпсон признался, что является давним поклонником Минакова

Томпсон признался, что является давним поклонником Минакова

РЕН ТВ Английский боец смешанных единоборств Оли Томпсон зависал видеообращение своему сопернику россиянину Виталию Минакову, с которым сразится 29 марта на волейбольной арене "Динамо" в Москве в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

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