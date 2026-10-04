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Митрополит Тихон рассказал, что скрывается за осенней хандрой

Митрополит Тихон рассказал, что скрывается за осенней хандрой

Осень часто связывают с хандрой и депрессией. Однако в православии этому есть другое определение. По мнению митрополита Орловского и Болховского Тихона, зачастую в такие моменты человеком овладевает уныние.

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