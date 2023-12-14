Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN’у в начале его карьеры

Король эстрады Филипп Киркоров рассказал, что знаком с талантом SHAMANа более 10 лет. 11 декабря состоялась пресс-конференция по случаю завершения голосования российской национальной музыкальной премии “Виктория”, в ходе которой Филипп Киркоров вспоминал свой долгий и интересный путь на российской эстраде.