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Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN’у в начале его карьеры

Король эстрады Филипп Киркоров рассказал, что знаком с талантом SHAMANа более 10 лет. 11 декабря состоялась пресс-конференция по случаю завершения голосования российской национальной музыкальной премии “Виктория”, в ходе которой Филипп Киркоров вспоминал свой долгий и интересный путь на российской эстраде.

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