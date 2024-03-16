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Русским - терпеть выходки "гостей": Новые методички готовы. Негодование не сдержать

Русским - терпеть выходки "гостей": Новые методички готовы. Негодование не сдержать

В Челябинске психологи из местного "центра толерантности" учат детей "терпеть" выходки "иностранных специалистов".

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Комментарии
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сергей нежельченко
Ссылаться на советский опыт - глупость, тогда была дружба народов со своими правилами, так например никто не мог болтаться по стране без постановки на учёт в органах МВД, хоть ты турист, хоть ты командировочный и пр. Присваивать титул &quot;националиста&quot;, не понимая или делая вид, что не понимает - преступно ! Националист, это сын, дочь своего народа, защищающих культуру, обряды, обычаи, устои, если это нарушается мигрантами, властью - человек становится - нацистом, нацист - совершенно другое. Подлецов нужно наказывать и так, что бы и другим было не повадно ! Нам не нужны те, кто искажает понимание истины и справедливости, иначе появятся нацисты и следующая фаза - фашизм ! Если власть хочет этого, пусть скажет !
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Александр Попов
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Mustafa Пахомов
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