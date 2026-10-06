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ФедералПресс

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Очереди на заправках и нули на табло: Тюмень вновь столкнулась с дефицитом бензина

Очереди на заправках и нули на табло: Тюмень вновь столкнулась с дефицитом бензина

ТЮМЕНЬ, 6 октября, ФедералПресс. На заправках крупнейших сетей АЗС города выстроились длинные очереди, а на табло АИ-92 и АИ-95 то и дело загораются нули.

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