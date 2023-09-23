Военное обозрение

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Солдат ВСУ в интервью The Times: Я сделаю всё, лишь бы не возвращаться на фронт

Солдат ВСУ в интервью The Times: Я сделаю всё, лишь бы не возвращаться на фронт

Военные действия на Украине затягиваются, а победы, которую в скором времени предвещали киевские власти в итоге контрнаступления, в ближайшей перспективе не видно.

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