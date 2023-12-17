Путин признался, что в детстве мама ставила его в угол

Президент России Владимир Путин заявил, что в детстве его наказывали. Мама ставила его в угол, однако за что конкретно, он не помнит, отметил лидер страны в интервью, отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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