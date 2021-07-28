Россия поучаствовала в историческом провале пловцов сборной США на Олимпиаде

В среду, 28 июля, российская команда, в составе которой выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, заняла второе место в эстафете 4х400 метров вольным стилем и завоевала третью награду в плавании на играх в Токио.