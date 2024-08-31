Минобороны рассказало о сбившем три ракеты ATACMS майоре ВС России

Расчет зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Вооруженных сил (ВС) РФ Сергея Уелина во время отражения украинской воздушной атаки сбил три оперативно-тактические ракеты ATACMS, рассказали в Минобороны РФ.
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