Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Зеленский пытается наладить отношения с Трампом, они носят чисто формальный характер. Не на тех ставили, господин комик!

Зеленский пытается наладить отношения с Трампом, они носят чисто формальный характер. Не на тех ставили, господин комик!

Контакты избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским носят формальный характер, Киев пытается добиться благосклонности новой администрации США через своих лоббистов, пишет Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Попытка наркопюрера влезь без мыла в ..опу Трампу не засчитана.
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18 час.

Картина дня

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