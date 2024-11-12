Зеленский пытается наладить отношения с Трампом, они носят чисто формальный характер. Не на тех ставили, господин комик!

Контакты избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским носят формальный характер, Киев пытается добиться благосклонности новой администрации США через своих лоббистов, пишет Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.