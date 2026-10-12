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Газета.ру

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Главный тренер Барселоны Флик назвал Батракова отличным футболистом

Главный тренер Барселоны Флик назвал Батракова отличным футболистом

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов назвал российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова отличным футболистом.

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