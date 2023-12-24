МЧС предупреждает о ледяном дожде и снеге в Челябинской области

От челябинского гидрометцентра получен неблагоприятный прогноз.По данным регионального гидрометцентра, ночью 25 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами умеренные осадки в виде снега и ледяного дождя, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода.