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Эксперты прогнозируют рост рынка грузовых ЦМК-шин на 15%: что способствует продажам

Холдинг «Кордиант» представлен на рынке грузовых ЦМК-шин для коммерческого транспорта флагманским брендом Cordiant Professional и бюджетным брендом TyRex All Steel.

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