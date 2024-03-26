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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украина — Исландия: прогноз на матч 26.03.2024, стыковой матч ЧЕ 2024 финал пути В

Украина — Исландия: прогноз на матч 26.03.2024, стыковой матч ЧЕ 2024 финал пути В

Начнем с того, что появились более четкие очертания группы Е на Евро 2024. Украина или Исландия попадут в компанию к сборным Бельгии, Словакии и Румынии.

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