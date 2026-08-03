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Проба 2

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Как животные предсказывают погоду — 10 ярких примет, в которых живут маленькие радости деревенского детства

Как животные предсказывают погоду — 10 ярких примет, в которых живут маленькие радости деревенского детства

Раньше в деревнях могли узнавать погоду без приложений и телевизионных прогнозов. Достаточно было взглянуть, в каком настроении пребывают домашние питомцы и как ведут себя птицы на подворье, чтобы понять, можно ли сегодня сушить белье во дворе или всех ждет теплый семейный вечер под барабанящий по окнам дождь.

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