Как животные предсказывают погоду — 10 ярких примет, в которых живут маленькие радости деревенского детства

Раньше в деревнях могли узнавать погоду без приложений и телевизионных прогнозов. Достаточно было взглянуть, в каком настроении пребывают домашние питомцы и как ведут себя птицы на подворье, чтобы понять, можно ли сегодня сушить белье во дворе или всех ждет теплый семейный вечер под барабанящий по окнам дождь.
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