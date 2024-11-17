Депутат бундестага Штрак-Циммерман спросила у Шольца о реакции Путина

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман спросила в социальной сети X у канцлера Германии Олафа Шольца о реакции президента России Владимира Путина на его просьбу вывести войска ВС РФ из зоны специальной военной операции на Украине.
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