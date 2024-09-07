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«Ъ»: у экс-главы департамента МЭР нашли усадьбу и парк элитных автомобилей

«Ъ»: у экс-главы департамента МЭР нашли усадьбу и парк элитных автомобилей

У задержанного за превышение должностных полномочий экс-главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского нашли усадьбу и парк элитных автомобилей.

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