«Ъ»: у экс-главы департамента МЭР нашли усадьбу и парк элитных автомобилей

У задержанного за превышение должностных полномочий экс-главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского нашли усадьбу и парк элитных автомобилей.
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