Исследователи Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн разработали метод управления роботами CARL (Contraction-Aware Reinforcement Learning), который объединяет обучение с подкреплением с математической теорией сжатия — и тем самым предоставляет строгие гарантии устойчивости траектории.