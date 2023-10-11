Оркестр Новгородской филармонии впервые выступит с новым дирижером. В новом, 79-м сезоне с коллективом в качестве дирижера начинает сотрудничать лауреат всероссийских и международных исполнительских и дирижерских конкурсов, главный дирижер Ульяновского государственного оркестра народных инструментов Артем Белов.