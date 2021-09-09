Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 10 сентября

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 10 сентября, в некоторых районах Уссурийска.
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