«Транснефть» подала миллионные иски к «Роснефти» и «Башнефти»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал поступившие вчера, 26 декабря, два иска «Транснефти». Она требует взыскать более 395,4 млн рублей с «Роснефти», а также свыше 423,1 млн рублей с подконтрольной ей «Башнефти».
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