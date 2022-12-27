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«Транснефть» подала миллионные иски к «Роснефти» и «Башнефти»

«Транснефть» подала миллионные иски к «Роснефти» и «Башнефти»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал поступившие вчера, 26 декабря, два иска «Транснефти». Она требует взыскать более 395,4 млн рублей с «Роснефти», а также свыше 423,1 млн рублей с подконтрольной ей «Башнефти».

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