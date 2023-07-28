В истории о поражении здания СБУ в Днепропетровске появляется всё больше подробностей. Судя по всему, удар возмездия был нанесён "ракетами-невидимками", приближение которых никто не заметил.
Удар возмездия по зданию СБУ нанесён "ракетами-невидимками"
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Это были ракеты "Искандер". Примечательно, что пострадала только часть здания. А что в другой не было военных СБУ? Хорошо, но вот СБУ и офис Зели. в Киеве, почему то милуют, а они уже бьют по городам России. Пострадали люди в Таганроге. Замахиваются и на Москву, а мы заявляем о праве на ответ.
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