Удар возмездия по зданию СБУ нанесён "ракетами-невидимками"

Геннадий Бережнов

Это были ракеты "Искандер". Примечательно, что пострадала только часть здания. А что в другой не было военных СБУ? Хорошо, но вот СБУ и офис Зели. в Киеве, почему то милуют, а они уже бьют по городам России. Пострадали люди в Таганроге. Замахиваются и на Москву, а мы заявляем о праве на ответ.