Конфликт в Душанбе (12 февраля 1990 года)

Игорь Василевский

В этих событиях погибло 2 моих личных друга... Совершенно мирных и неконфликтных человека.. А сколько русских, в том числе и семей, было убито еще? Кто их считал? Но об этом власти и тогда и сейчас просто молчат.. А счет на тысячи идет...