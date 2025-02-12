На рубеже 1980-1990-х годов по азиатским республикам бывшего СССР прокатилась волна межэтнических конфликтов, которая ускорила процессы распада единого государства.
Конфликт в Душанбе (12 февраля 1990 года)
Комментарии
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Лена Елена
Никогда не было никакой дружбы народов.
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1 д.
Игорь Василевский
В этих событиях погибло 2 моих личных друга... Совершенно мирных и неконфликтных человека.. А сколько русских, в том числе и семей, было убито еще? Кто их считал? Но об этом власти и тогда и сейчас просто молчат.. А счет на тысячи идет...
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18 час.
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