Небензя сообщил о подготовке альтернативного проекта резолюции по Израилю и Газе

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя объявил, что Москва разработала альтернативный проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, вместо американского проекта.
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