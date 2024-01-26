В Киеве признали, что сбитый самолет с пленными загнал Зеленского в ловушку

Если появятся доказательства использования американских «Пэтриот» при уничтожении российского Ил-76 сс пленными ВСУшниками, конфликт политического руководства с Генштабом ВСУ выйдет на непредсказуемый уровень.
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