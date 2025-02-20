Загнанный в угол: на что способен Зеленский для срыва мирных переговоров?

Публичный конфликт между президентами Соединенных Штатов и находящейся на ее почти полном содержании Украины, помимо легкого чувства вполне обоснованного злорадства, вызывает еще и серьезнейшую озабоченность, поскольку несет в себе риски резкой эскалации вооруженного конфликта.
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