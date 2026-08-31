Can Wheat Futures Trigger a Global Crisis? Chicago SRW Wheat Futures CBOT_DL:ZW1! the5erstrading Geopolitics, Geostrategy, and Macroeconomics Chicago wheat futures recently surged to three-year highs near $7.
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