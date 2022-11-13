Проверьте, есть ли на ваших водительских правах

Когда вы в последний раз смотрели на свои водительские права? Я полагаю, что опытные водители смогут, не задумываясь, перечислить все категории допуска к управлению теми или иными транспортными средствами, указанными в водительском удостоверении.
Когда вы в последний раз смотрели на свои водительские права? Я полагаю, что опытные водители смогут, не задумываясь, перечислить все категории допуска к управлению теми или иными транспортными средствами, указанными в водительском удостоверении.
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