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Проверьте, есть ли на ваших водительских правах

Проверьте, есть ли на ваших водительских правах

﻿﻿Когда вы в последний раз смотрели на свои водительские права? Я полагаю, что опытные водители смогут, не задумываясь, перечислить все категории допуска к управлению теми или иными транспортными средствами, указанными в водительском удостоверении.

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