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Царьград

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Четверо подростков погибли в жестком ДТП в Екатеринбурге

Четверо подростков погибли в жестком ДТП в Екатеринбурге

Автомобиль ВАЗ с молодыми людьми на высокой скорости залетел под фуру.В Екатеринбурге в ночь на на 24 июля на Елизавете произошло жесткое ДТП, в котором погибли четверо подростков.

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