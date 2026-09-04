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Сын Кирилла Кольцова Никита перешел в клуб USHL «Янгстаун». 18-летний форвард выступал в системе «Салавата» в прошлом сезоне

Клуб USHL «Янгстаун» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Никитой Кольцовым.  18-летний нападающий – сын экс-защитника клубов КХЛ Кирилла Кольцова.

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