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ABC News: NASA обнаружило старейшую во Вселенной черную дыру

ABC News: NASA обнаружило старейшую во Вселенной черную дыру

Американским ученым с помощью космической рентгеновской обсерватории «Чандра» удалось обнаружить старейшую во Вселенной черную дыру, которая образовалась «всего» через 470 миллионов лет после Большого взрыва.

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