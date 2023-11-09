ABC News: NASA обнаружило старейшую во Вселенной черную дыру

Американским ученым с помощью космической рентгеновской обсерватории «Чандра» удалось обнаружить старейшую во Вселенной черную дыру, которая образовалась «всего» через 470 миллионов лет после Большого взрыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии