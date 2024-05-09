Парад военной техники на Красной площади традиционно открыл танк Т-34

Танк Т-34 открыл торжественный военный парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.По традиции один из основных символов Победы прошел по главной площади страны перед участием остальных парадных расчетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии