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Экс-форвард сборной Англии Клаф против празднования голов: «Это немного перебор. Будьте сдержаннее, берегите силы – когда игра возобновится, вы должны будете вернуть мяч»

Экс-форвард сборной Англии Клаф против празднования голов: «Это немного перебор. Будьте сдержаннее, берегите силы – когда игра возобновится, вы должны будете вернуть мяч»

«Не вижу смысла праздновать голы, когда игра еще продолжается. Если вы забиваете победный гол на последней минуте и знаете, что это практически последний удар в игре – тогда пожалуйста.

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