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Штраф за езду без страховки – что нужно знать?

Какое наказание может грозить водителю, не оформившему полис ОСАГО? Что будет, если при проверке документа он окажется просрочен? Как это работает? Страхование гражданской ответственности для автомобилистов было введено в России в июле 2003 года.

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