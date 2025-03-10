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Шаман и Екатерина Мизулина открыто заявили о своих отношениях

Шаман и Екатерина Мизулина открыто заявили о своих отношениях

Шаман и Мизулина публично раскрыли свои чувства друг к другу Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом Шаман, и Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, сообщили о своих романтических отношениях.

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