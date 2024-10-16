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Треть пожилых людей в Южной Корее живут в одиночестве

Треть пожилых людей в Южной Корее живут в одиночестве

Треть пожилых людей в Южной Корее живут одни, 16 октября сообщает KBS World. Согласно опросу министерства здравоохранения 1078 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в 2023 году, 32,8% пожилых людей страны жили одиноко, что на 13% больше, чем в предыдущем опросе 2020 года.

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